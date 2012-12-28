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В России
31
46 минут назад

В Минпромторге примут меры для предотвращения падения авторынка на 40%

Минпромторг работает над мерами, которые позволят не допустить падения авторынка.

Минпромторг работает над мерами поддержки автомобильной промышленности, чтобы избежать по итогам 2025 года 40%-го падения рынка, — заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«В автопроме, вы знаете, прошлый год мы закончили в неплохом плюсе. В этом году, к сожалению, с учетом ставки, с учетом дополнительных условий, которые были введены Центральным банком в части автокредитования, кредитование практически заморожено. И мы видим серьезное падение, минус 28%, но предпринимаем меры, о них тоже буду рассказывать завтра (на правительственном часе в Совфеде), которые нам позволят избежать планируемого, исходя из динамики, которую мы видим, 40%-го падения. Есть предложения относительно того, как этого не допустить», — отметил Алиханов.

За 5 месяцев 2025 года продажи новых (до 3 лет) автомобилей в России упали на 28% г/г, до 506 514 единиц, сообщал ранее Минпромторг. Рынок новых машин отечественного производства превысил 277 тысяч штук (-10%). Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 437 099 штук (-26%), легких коммерческих (LCV) — 41 677 штук (-17%), грузовых — 23 476 штук (-52%), в сегменте автобусов — 4262 единицы (-53%), — передает «Интерфакс».
авторынок
экономика
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