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В России
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7 минут назад

Мошенники стали чаще звонить на домашние номера россиян

Новым трендом киберпреступности за последние две недели стали звонки мошенников на домашние стационарные телефоны жертв. Об этом «Известиям» рассказал основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet и директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

По его словам, только за последнюю неделю число звонков, которое до этого оставалось в целом постоянным, выросло на 20%. Основные жертвы — пожилые люди, которые реже используют интернет и банковские карты, но доверяют звонкам на домашний телефон, утверждает он. Сейчас люди, как правило, нигде не оставляют домашние номера, многие считают, что знать их могут только официальные организации: полиция, службы соцобеспечения и другие, это усиливает степень доверия к звонящим, указывает эксперт.

При этом стационарные аппараты лишены определителей номера и фильтров спама в отличие от смартфонов, объяснил Игорь Бедеров.

Мошенники всё чаще используют стационарные телефоны для атак на граждан, и в ближайшее время количество подобных схем, вероятно, будет расти, подтверждает начальник отдела повышения осведомленности (блок информационной безопасности «Ростелекома») Марина Копрусова: тенденция отмечена по всей стране — злоумышленники действуют организованно, и в разных регионах фиксируются случаи телефонного мошенничества со стационарных номеров.
В борьбе с мошенничество помогают подключенные определители номеров для стационарных телефонов, советует аналитик исследовательской группы Positive Technologies Роман Резников.

«Разумной и простой мерой защиты будет выписывание всех проверенных номеров, с которых регулярно поступают звонки на городской телефон, например, контакты родственников и друзей. При поступлении звонка стоит сверять номер входящего вызова с известными контактами, и априори не доверять любому незнакомому номеру», — отметил эксперт.

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