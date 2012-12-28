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В России
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7 минут назад
Мошенники стали чаще звонить на домашние номера россиян
По его словам, только за последнюю неделю число звонков, которое до этого оставалось в целом постоянным, выросло на 20%. Основные жертвы — пожилые люди, которые реже используют интернет и банковские карты, но доверяют звонкам на домашний телефон, утверждает он. Сейчас люди, как правило, нигде не оставляют домашние номера, многие считают, что знать их могут только официальные организации: полиция, службы соцобеспечения и другие, это усиливает степень доверия к звонящим, указывает эксперт.
При этом стационарные аппараты лишены определителей номера и фильтров спама в отличие от смартфонов, объяснил Игорь Бедеров.
Мошенники всё чаще используют стационарные телефоны для атак на граждан, и в ближайшее время количество подобных схем, вероятно, будет расти, подтверждает начальник отдела повышения осведомленности (блок информационной безопасности «Ростелекома») Марина Копрусова: тенденция отмечена по всей стране — злоумышленники действуют организованно, и в разных регионах фиксируются случаи телефонного мошенничества со стационарных номеров.
В борьбе с мошенничество помогают подключенные определители номеров для стационарных телефонов, советует аналитик исследовательской группы Positive Technologies Роман Резников.
«Разумной и простой мерой защиты будет выписывание всех проверенных номеров, с которых регулярно поступают звонки на городской телефон, например, контакты родственников и друзей. При поступлении звонка стоит сверять номер входящего вызова с известными контактами, и априори не доверять любому незнакомому номеру», — отметил эксперт.
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