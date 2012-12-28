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В России
4
35 минут назад

Президент РФ поручил поддержать российский мессенджер

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить развитие российского мессенджера.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить устойчивость Рунета, — сообщается на сайте президента РФ.

«Обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети Интернет», — говорится в перечне поручений главы государства.

Глава государства указал правительству интегрировать в мессенджер государственные и банковские услуги при участии Банка России. Необходимо обеспечить доступ граждан к наиболее востребованным услугам, — следует из поручений по итогам совещания с членами правительства. Документ опубликован на сайте Кремля.

Также глава государства указал организовать работу по поддержке развития этого сервиса обмена мгновенными сообщениями в целом.

Доклад президент поручил подготовить до 15 августа.

Законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными Госдума приняла 10 июня.
мессенджер
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