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В России
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35 минут назад
Президент РФ поручил поддержать российский мессенджер
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить развитие российского мессенджера.
«Обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети Интернет», — говорится в перечне поручений главы государства.
Глава государства указал правительству интегрировать в мессенджер государственные и банковские услуги при участии Банка России. Необходимо обеспечить доступ граждан к наиболее востребованным услугам, — следует из поручений по итогам совещания с членами правительства. Документ опубликован на сайте Кремля.
Также глава государства указал организовать работу по поддержке развития этого сервиса обмена мгновенными сообщениями в целом.
Доклад президент поручил подготовить до 15 августа.
Законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными Госдума приняла 10 июня.
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