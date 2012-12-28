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35 минут назад

МегаФон расширяет линейку устройств под собственной торговой маркой Stellarway

МегаФон представил обновлённую линейку портативной техники и аксессуаров под собственной торговой маркой Stellarway. В серию вошли новые модели беспроводных наушников, внешние аккумуляторы, сетевые зарядные устройства и дата-кабели. Обновлённые устройства стали ещё более производительными, функциональными и эргономичными, сохранив доступную цену.

В числе новинок — компактные пауэрбанки ёмкостью 20 000 и 30 000 мАч с возможностью быстрой зарядки как телефонов, так и ноутбуков, в том числе модель, специально разработанная для Apple Watch. Дата-кабели получили поворотный коннектор для удобства использования, а кабели с разъёмом Type-C теперь могут одновременно заряжать сразу два устройства. Новые беспроводные гарнитуры в металлическом кейсе порадуют улучшенным качеством звука, комфортной посадкой и современным дизайном. Также в ассортименте появились обновленные сетевые зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки, рассчитанные на широкий спектр современных гаджетов.

Продукция уже доступна во всех салонах объединённой розничной сети МегаФона и Yota, а также в интернет-магазине МегаФона.

С момента запуска бренда Stellarway в ноябре 2023 года под этой маркой было выпущено более 100 наименований техники и аксессуаров во всех ключевых потребительских категориях. По итогам первых месяцев 2025 года продажи устройств Stellarway выросли на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля бренда в данных товарных сегментах достигла 40%, увеличившись более чем в два раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.

«Высокий спрос на товары под нашими торговыми марками объясняется двумя факторами. Во-первых, оптимальным соотношением цены и качества. Во-вторых, мы можем гибко реагировать на запросы покупателей и оперативно предлагать именно то, что необходимо клиенту. Именно поэтому мы постоянно расширяем наш ассортимент СТМ. В случае с продукцией крупных вендоров, которые ориентируется на собственные бизнес-стратегии, некоторые изменения в ассортименте проходят медленно и требуют длительных согласований. Это ограничивает нашу возможность быстро реагировать на изменяющиеся потребности покупателей», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

Кроме устройств под маркой Stellarway, МегаФон развивает мобильное оборудование, портативную технику и аксессуары под собственной торговой маркой Fontel. На сегодня это девять моделей кнопочных телефонов, 19 моделей смарт‑браслетов и умных часов для детей и взрослых, включая детские смарт‑часы с eSIM, а также две модели планшетов.

Реклама. ПАО Мегафон, юр. адрес: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41. ОГРН: 1027809169585.

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