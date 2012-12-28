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В России
27
21 минуту назад

В результате атаки БПЛА на одно из предприятий в Ижевске есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В результате атаки беспилотников ВСУ на предприятие в Ижевске есть пострадавшие, — сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место», — написал Бречалов в своем Telegram-канале.

«Есть пострадавшие, пожарные сейчас устраняют очаги возгорания», — рассказал Бречалов в видео в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что находится на атакованном объекте. По его словам, все оперативные службы, включая скорую помощь и психологов, работают на месте. Сотрудники предприятия эвакуированы.

Telegram-канал Baza сообщает, что три жителя Ижевска погибли при атаке украинских беспилотников утром 1 июля. По предварительным данным, пострадали 24 человека. Семь из них находятся в тяжелом состоянии, состояние еще 17 оценивается как среднее, — отмечает канал.

Получивших ранения госпитализировали. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов. Другие данные о последствиях атаки уточняются.

Ранее утром в республике ввели режим опасности беспилотников и временные ограничения на выпуск и прием самолетов в аэропорту.

Уточняется, что дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления.

В Минобороны России ранее сообщили, что в течение прошедшей ночи 1 июля дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Республики Крым, 16 БПЛА — над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 5 БПЛА — над территорией Курской области, 4 БПЛА — над территорией Саратовской области, 3 БПЛА — над акваторией Черного моря, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области, по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.
беспилотники
атака
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