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В России
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сегодня, 11:26
ФАС проконтролирует изменение платы за ЖКХ во всех регионах с 1 июля
ФАС обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги в целях недопущения необоснованного роста тарифов с 1 июля.
В каждом муниципальном образовании субъекта РФ главой региона устанавливается свой индекс на основании утвержденных правительством РФ параметров, — говорится в сообщении.
Отмечается, что индексация необходима для обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг для потребителей, а также обновления коммунальной инфраструктуры. При этом в каждом муниципальном образовании субъекта РФ главой региона устанавливается свой индекс на основании утвержденных правительством РФ параметров.
«ФАС России регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ведомство выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат», — подчеркивается в сообщении.
Так в 2024 году ФАС России исключила из состава тарифов 29,2 млрд рублей экономически необоснованных средств, а в части регионов добилась снижения установленных тарифов.
«В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию», — отмечают в ведомстве.
ФАС ежегодно устанавливает предельные, минимальные и максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, основываясь на параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.
«С 1 июля 2025 года цена на электрическую энергию будет проиндексирована в среднем на 12,6%. До этого тарифы не менялись в течение одного года», — сообщает служба.
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