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В России
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2 минуты назад
Перед Крымским мостом образовался затор из 925 машин
Время ожидания около трех часов.
Отмечается, что со стороны Керчи находится 40 автомобилей.
Накануне на подъезде к Крымскому мосту скопилось почти 1,2 тыс. автомобилей. Затор со стороны Тамани начал формироваться около семи часов утра, со стороны Керчи — в десять часов. К вечеру количество машин сократилось почти в четыре раза. Этой ночью движение на мосту перекрывали на полтора часа, после чего снова начала образовываться пробка.
На минувших выходных сообщалось, что на подъездах к Крымскому мосту также образовалась внушительная пробка. Почти тысяча автомобилей стояли несколько часов в ожидании разрешения на проезд.
Оперативные службы призывают водителей учитывать текущую обстановку при планировании маршрута и по возможности заранее уточнять дорожную ситуацию.
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