Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
Поездка к возлюбленной в Пензенскую область оказалась для липчанина полной уголовных приключений
В России
71
сегодня, 16:25
Выплаты в цифровых рублях начнутся в тестовом режиме до конца года
Федеральное казначейство во II половине 2025 года начнет тестирование выплат из бюджета в цифровых рублях.
«В 2025 г. Банк России во взаимодействии с Федеральным казначейством планирует провести пилотирование отдельных видов выплат из федерального бюджета на реальных цифровых рублях. По его результатам будет приниматься решение о тиражировании использования цифрового рубля в бюджетном процессе», — отмечается в документе.
Первыми получателями станут участники экспериментальных программ в нескольких регионах. В дальнейшем систему планируют масштабировать на все бюджетные платежи, — передает ТАСС.
Использование цифрового рубля позволит ускорить переводы и повысить прозрачность расходования государственных средств.
Платформа цифрового рубля работает в тестовом режиме. В 2024 году параметры пилота были расширены, что позволило постепенно увеличить число пользователей до 9 тыс. граждан и 1,2 тыс. компаний.
1
0
1
0
0
Комментарии