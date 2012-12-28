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сегодня, 15:28
Власти Индии назвали саботаж вероятной причиной крушения Boeing
Саботаж рассматривается в качестве одной из версий крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в индийском регионе Гуджарат.
«Следственные органы сейчас тщательно изучают данные черных ящиков разбившегося самолета и учитывают все версии причин катастрофы, включая возможный акт саботажа», — цитирует госминистра издание The Times of India.
Результаты расследования позволят назвать причину, по которой через несколько секунд после взлета лайнера произошла внезапная остановка обоих двигателей, чего, по словам Мохола, никогда не случалось ранее при подобных авиапроисшествиях, — передает ТАСС.
Мохол напомнил, что оба черных ящика были обнаружены на месте крушения лайнера под Ахмедабадом, а затем были доставлены в Нью-Дели самолетом ВВС Индии в условиях полной безопасности. После этого специалисты AAIB и Национального совета по безопасности на транспорте приступили к процессу извлечения данных. Они получили доступ к модулям памяти черных ящиков и загрузили их. Перевозить черные ящики для извлечения с них записей в США, как сообщалось ранее, не потребовалось.
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