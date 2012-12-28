Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Поездка к возлюбленной в Пензенскую область оказалась для липчанина полной уголовных приключений
В России
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36 минут назад
ФАС выявила картель на 1,7 млрд рублей по нацпроекту по ремонту дорог
По данным ФАС, нарушения выявлены в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Дом-Строй», ООО «Дорстрой-34» и ООО «Астрол-ДСК».
Организации подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на общую сумму 1 685 861 563 рубля.
В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы, — говорится в сообщении ведомства.
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