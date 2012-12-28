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В России
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36 минут назад

ФАС выявила картель на 1,7 млрд рублей по нацпроекту по ремонту дорог

По данным ФАС, нарушения выявлены в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Дом-Строй», ООО «Дорстрой-34» и ООО «Астрол-ДСК».

Организации подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на общую сумму 1 685 861 563 рубля.

В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы, — говорится в сообщении ведомства.
ремонт дорог
картель
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