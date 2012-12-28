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В России
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59 минут назад
В июле вступят в силу меры против мошенников и ограничения для мигрантов
С 1 июля запрещается оказывать услуги связи иностранным гражданам, которые не подтвердили личность в салоне связи по биометрии, а системно значимые банки начнут предлагать специальные счета и вклады для людей, получающих социальную поддержку.
Как он отметил в своём Telegram-канале, с начала июля вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошеннических действий благодаря привлечению к ответственности дропперов.
Так, в частности, покупателям чужих банковских карт для вывода денег, полученных обманным путём, с 1 июля будет грозить до шести лет лишения свободы.
«Уголовное наказание предусмотрено и за передачу из корыстных побуждений мошенникам своей карты или данных счёта, а также за совершение операций по указанию третьих лиц», — сказал Володин.
Также он отметил, что с 1 июля усиливается контроль за мигрантами. Вводится запрет на оказание услуг связи тем иностранцам, кто не подтвердил личность в салоне связи по биометрии. Вместе с этим в регистре сведений о населении появится информация о прохождении мигрантами обязательной дактилоскопической регистрации.
Помимо этого, усиливается ответственность в отношении иностранных агентов — их станут заочно привлекать к ответственности за нарушение порядка деятельности.
«Это касается в том числе правонарушений, совершённых за рубежом», — подчеркнул Володин.
Также с 1 июля системно значимые банки начнут открывать специальные счета и вклады с выгодными ставками для людей, которые получают соцподдержку. В материалах поясняется, что можно будет открыть только один такой вклад или счет.
С 5 июля начнут действовать и другие законодательные изменения в банковской сфере — ужесточается уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайны. В материалах указано, что за такие деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафов в размере до 5 млн рублей.
Аналогичное наказание полагается, если разглашение информации причинило крупный ущерб или было совершено из корыстных побуждений.
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