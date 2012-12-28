В июле вступят в силу меры против мошенников и ограничения для мигрантов

С 1 июля запрещается оказывать услуги связи иностранным гражданам, которые не подтвердили личность в салоне связи по биометрии, а системно значимые банки начнут предлагать специальные счета и вклады для людей, получающих социальную поддержку.