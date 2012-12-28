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В России
31
31 минуту назад

В РФ хотят удвоить пошлину за получение водительских прав

Законопроект Минфина рассмотрят сегодня на заседании правительственной комиссии.

Минфин РФ с сентября 2025 года предлагает повысить пошлины за получение прав для автомобилистов вдвое, а за выдачу паспорта транспортного средства — в 1,5 раза, — пишут «Известия».

Документ согласовали профильные ведомства.

Согласно поправкам, сбор за получение водительских прав вырастет вдвое: за удостоверение старого образца нужно будет заплатить 4 тысячи рублей, за новое — 6 тысяч рублей. В последний раз размер этого сбора пересматривали 11 и 7 лет назад соответственно. Подорожает и выдача международных прав — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей.

Кроме того, получение паспорта транспортного средства (ПТС) теперь обойдется в полтора раза дороже — 1,2 тыс. рублей. Тогда как внесение изменений в документ будет стоить 525 рублей (вместо нынешних 350 рублей). Вырастет и госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС): на бумажном носителе — с 500 до 1,5 тыс. рублей, на пластиковом — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.

Согласно законопроекту, повысится госпошлина за выдачу госномеров на автомобиль — с 2 до 3 тыс. рублей. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы придется платить 2,25 тыс. вместо 1,5 тыс. рублей. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 до 4,5 тыс. рублей.

Госпошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины вырастет с 1 до 3 тыс. рублей. Документ о допуске к перевозке опасных грузов будет стоить 2,25 тыс. рублей вместо 1,5 тыс., а его продление — 1,5 тыс. вместо 1 тыс.

За транзитные номера на бумаге придется заплатить 300 рублей (сейчас 200), на металле — 2,4 тыс. вместо 1,6 тыс.
права
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