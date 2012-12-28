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В России
10
30 минут назад

В РФ введут обязательную маркировку специй и парфюмерии

С 1 июля в России обязательную маркировку распространят на ряд бакалейных и парфюмерно-косметических товаров.

В России с 1 июля вступает в силу постановление правительства о маркировке новых групп товаров. Речь идет о специях, супах и парфюмерной продукции, — передает РИА Новости.

Согласно нововведению, коды маркировки должны быть нанесены также на средства для волос, например шампуни, лаки, а также дезодоранты и средства для бритья. Кроме того, маркировка коснется сушеных овощей, ванили и корицы, мускатного ореха, уксуса и его заменителей. Также нанесение кодов маркировки станет обязательным для производителей и импортеров специй, соусов и суповых заготовок. Это коснется, к примеру, сушеных овощей, ванили и корицы, мускатного ореха, готовых супов, бульонов или заготовок для их приготовления.

Маркировка в рамках системы «Честный знак» действует в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
маркировка
специи
парфюмерия
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