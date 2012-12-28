В России
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51 минуту назад
Ребенок пострадал при обрушении карусели
"28 июня 2025 года в парке на набережной во Владивостоке в результате обрушения аттракциона пострадал ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По данным региональной прокуратуры, происшествие произошло на Спортивной набережной. У ребенка ушиб головы. "Установлено, что ответственными лицами ненадлежащим образом осуществлялось обслуживание и эксплуатация игрового оборудования", - отметили в ведомстве. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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