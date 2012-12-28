Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Липецкие зори»: за 15 минут до начала
Общество
«Липецкие зори»: выпуск-2025 в фото
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
Дезертир, подозреваемый в убийстве, задержан
Происшествия
«Субару» на большой скорости врезался в дерево
Происшествия
Опасное дерево угрожает детям в Липецке: в управляющую компанию жильцы обращаются год
Общество
Вы расскажите нам о ляме, он со сколькими хоть нулями?
Неделя 48
В Липецкой области дождливо и до +24
Погода в Липецке
Карьера наркодиллера длилась месяц
Происшествия
В Липецке обвалились цены на яйца
Общество
Читать все
«Липецкие зори»: выпуск-2025 в фото
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Субару» на большой скорости врезался в дерево
Происшествия
«Липецкие зори»: за 15 минут до начала
Общество
Опасное дерево угрожает детям в Липецке: в управляющую компанию жильцы обращаются год
Общество
Вы расскажите нам о ляме, он со сколькими хоть нулями?
Неделя 48
Карьера наркодиллера длилась месяц
Происшествия
Ветка дерева переломилась над головами у жителей Сокола
Происшествия
Липчан предупреждают о сильном ветре
Погода в Липецке
На площади Героев девушка на красненькой машине заехала на ограничитель
Происшествия
Читать все
В России
39
сегодня, 13:02

В Приморье произошел пожар на туристическиом катамаране

Туристический катамаран "Мерлион", принадлежащий компании "Корсар", загорелся в акватории Японского моря. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на туристическую компанию.

"Всех быстро и успешно доставили на берег, никто не пострадал", - отметили в компании. На борту находились 12 человек. Причины возгорания устанавливаются, угрозы для жизни и здоровья людей нет. В Приморском следственном отделе на транспорте уточнили, что на место направлены специальные службы.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту возгорания на туристическом катамаране в Приморском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить