В России
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сегодня, 13:02
В Приморье произошел пожар на туристическиом катамаране
"Всех быстро и успешно доставили на берег, никто не пострадал", - отметили в компании. На борту находились 12 человек. Причины возгорания устанавливаются, угрозы для жизни и здоровья людей нет. В Приморском следственном отделе на транспорте уточнили, что на место направлены специальные службы.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту возгорания на туристическом катамаране в Приморском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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