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30 минут назад

В Санкт-Петербурге выстрелили из сигнальной ракеты в купол Исаакиевского собора

В купол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге выстрелили сигнальной ракетой, на месте задержали двух пранкеров. Об этом сообщает «МК в Питере» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 29 июня около 00:20 на Исаакиевской площади. Очевидец заметил двух молодых мужчин, которые устроили стрельбу вблизи объекта культурного наследия – Исаакиевского собора. Гражданин сообщил полиции, что задержал злоумышленников.

На месте задержали 18-летнего и 20-летнего жителей Петербурга в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, один из них произвел не менее одного выстрела из сигнального пистолета «Пионер», который ему передал знакомый. Правоохранители изъяли само оружие (аэрозольное устройство) и 13 сигнальных патронов. В результате инцидента никто не пострадал.

Фигурантов доставили в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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