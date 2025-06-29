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30 минут назад
В Санкт-Петербурге выстрелили из сигнальной ракеты в купол Исаакиевского собора
Инцидент произошел 29 июня около 00:20 на Исаакиевской площади. Очевидец заметил двух молодых мужчин, которые устроили стрельбу вблизи объекта культурного наследия – Исаакиевского собора. Гражданин сообщил полиции, что задержал злоумышленников.
На месте задержали 18-летнего и 20-летнего жителей Петербурга в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, один из них произвел не менее одного выстрела из сигнального пистолета «Пионер», который ему передал знакомый. Правоохранители изъяли само оружие (аэрозольное устройство) и 13 сигнальных патронов. В результате инцидента никто не пострадал.
Фигурантов доставили в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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