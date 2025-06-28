Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
В России
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18 минут назад
Самолет упал в Подмосковье при выполнении фигуры высшего пилотажа
По версии следствия, авария произошла при неудачном выполнении летчиком «бочки». На борту самолета находились четыре человека, никто из которых не выжил.
Трагедия произошла днем 28 июня. Воздушное судно загорелось сразу после падения. Пламя вскоре потушили. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Точные причины катастрофы устанавливаются.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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