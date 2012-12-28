Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
В России
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21 минуту назад
У рудника в Норильске обрушился грунт
По данным ведомства, на месте работают сотрудники специальных служб и ПАО "Норильский никель", проводятся мероприятия по поиску пропавших. Также специалистами принимаются меры для предотвращения повторных обрушений. Грунт возле рудника
Грунт обрушился, вероятно, из-за оттаивания почвы, сам рудник находится примерно в километре от места ЧП, сообщили в краевой прокуратуре.
"Вагончик стоял на земле, в какой-то момент вся эта площадь земли вместе с вагончиком провалилась на 25 метров, пустоты там не было, вероятно, все произошло из-за растепления почвы, то есть растаяла вечная мерзлота", - сообщили журналистам в ведомстве.
Обвал произошел в 04.30 (00.30 мск). Могли ли пострадать люди – неизвестно, поиски пропавших проводятся в превентивных мерах. ЧП произошло примерно в одном километре от рудника.
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