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21 минуту назад

У рудника в Норильске обрушился грунт

Грунт на глубине 25 метров обрушился возле рудника "Маяк" в Норильске Красноярского края, на месте обвала находился вагончик, предположительно, с женщиной-сторожем, проводится поиск пропавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.

По данным ведомства, на месте работают сотрудники специальных служб и ПАО "Норильский никель", проводятся мероприятия по поиску пропавших. Также специалистами принимаются меры для предотвращения повторных обрушений. Грунт возле рудника

Грунт обрушился, вероятно, из-за оттаивания почвы, сам рудник находится примерно в километре от места ЧП, сообщили в краевой прокуратуре.

"Вагончик стоял на земле, в какой-то момент вся эта площадь земли вместе с вагончиком провалилась на 25 метров, пустоты там не было, вероятно, все произошло из-за растепления почвы, то есть растаяла вечная мерзлота", - сообщили журналистам в ведомстве.

Обвал произошел в 04.30 (00.30 мск). Могли ли пострадать люди – неизвестно, поиски пропавших проводятся в превентивных мерах. ЧП произошло примерно в одном километре от рудника.
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