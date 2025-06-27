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В мире
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45 минут назад
Врач рассказала об опасных заболеваниях из-за кассовых чеков
Врач предупреждает о возможном вреде бисфенола A в чеках.
«Они содержат бисфенол A — вещество, которое связано с такими проблемами, как бесплодие, гормональный дисбаланс и даже некоторые виды рака», — пояснила Эллиот.
Токсиколог из Университета Лозанны Нэнси Хопф добавила, что в последнее время данное соединение некоторые производители заменили на бисфенол S, но риск болезней из-за этого не уменьшился. Она посоветовала тщательно мыть руки после прикосновения к кассовым чекам и избегать дезинфицирующих средств на спиртовой основе, так как они ускоряют впитывание химикатов.
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