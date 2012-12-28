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В России
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58 минут назад
В РФ разрешат онлайн-продажи товаров 18+ по биометрии
«Предлагается подтверждать возраст пользователей при покупке энергетиков, пиротехники, печатной продукции 18+, зажигалок и баллончиков для их заправки, а также других товаров, требующих проверки возраста при продаже», — пояснил «Известиям» источник, знакомый с обсуждением законопроекта.
Норма об онлайн-продаже товаров 18+ должна вступить в силу с 1 марта 2027-го года, уточнил источник «Известий».
При этом не предусматривается возможность продажи в онлайне алкоголя и табака, подчеркнули в аппарате Дмитрия Григоренко. Для этого нужны дополнительные изменения в законе, уточнили в Центре биометрических технологий (ЦБТ — оператор Единой биометрической системы). Сейчас на онлайн-продажу алкоголя действует отдельный запрет.
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