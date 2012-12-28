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В России
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56 минут назад
Сроки доставки грузов из СНГ в Россию выросли на две недели
Поставки из стран СНГ в Россию стали задерживаться из-за усиленных таможенных проверок, выяснили «Известия».
Особенно усилился контроль на границе Казахстана с другими странами — там задержки достигают 5–12 дней, рассказала коммерческий директор Novasmart Ольга Шоалл. Раньше доставка через республику занимала в среднем от 10 до 30 дней, теперь она может растянуться до полутора месяцев, добавил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
«Задержки на границе с Казахстаном вызваны рядом факторов. Среди них — усиление контроля со стороны этой республики под давлением западных санкций, резкий рост транзитных потоков через страну (на 30%) в 2024 году, который перегружает инфраструктуру, а также — борьба с «серыми» схемами импорта, включая занижение стоимости товаров», — перечислила Ольга Шоалл.
Казахстан играет ключевую роль в транзите товаров в Россию — через него проходит до 30–35% поставок в рамках параллельного импорта, включая технику, комплектующие и оборудование, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
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