Сроки доставки грузов из СНГ в Россию выросли на две недели

Поставки из стран СНГ в Россию стали задерживаться из-за усиленных таможенных проверок, выяснили «Известия».





Бизнес отмечает такие проблемы почти на всех направлениях — при поставках из Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии.Особенно усилился контроль на границе Казахстана с другими странами — там задержки достигают 5–12 дней, рассказала коммерческий директор Novasmart Ольга Шоалл. Раньше доставка через республику занимала в среднем от 10 до 30 дней, теперь она может растянуться до полутора месяцев, добавил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.«Задержки на границе с Казахстаном вызваны рядом факторов. Среди них — усиление контроля со стороны этой республики под давлением западных санкций, резкий рост транзитных потоков через страну (на 30%) в 2024 году, который перегружает инфраструктуру, а также — борьба с «серыми» схемами импорта, включая занижение стоимости товаров», — перечислила Ольга Шоалл.Казахстан играет ключевую роль в транзите товаров в Россию — через него проходит до 30–35% поставок в рамках параллельного импорта, включая технику, комплектующие и оборудование, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.