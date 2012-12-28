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В России
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2 минуты назад
Кузбасские медики используют ИИ для выявления риска инфаркта миокарда
Как сообщает VSE42.Ru, применение искусственного интеллекта позволило ускорить анализ результатов внутрисосудистых исследований. Если раньше на него уходило от 10 до 30 минут, то теперь врач может получить рузультат за 400 миллисекунд.
«Автоматизированная система анализа томографических изображений, разработанная в лаборатории тканевой инженерии и внутрисосудистой визуализации, использует современные нейронные сети для достижения высокой точности. Результаты работы кузбасских кардиологов были представлены в ведущих российских изданиях и на международных научных форумах», — сообщает издание.
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