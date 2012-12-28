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В России
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сегодня, 14:09
С 1 июля в РФ появятся социальные счета и вклады
В России совсем скоро появятся новые банковские продукты.
Документ очень важен для низкообеспеченных слоев населения, — заявил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Он [закон] дает возможность гражданам, имеющим доходы не выше прожиточного минимума, формировать вклады в банках по самым высоким ставкам, которые предлагаются тем, кто кладет большие вклады в кредитные организации», — добавил он.
Новые финансовые инструменты обладают признаками обычного срочного вклада и накопительного счета, но с некоторыми особенностями: сумма вложений — не более ₽50 тыс.; срок — не более одного года с возможностью пролонгации, если вкладчик по-прежнему получает соцподдержку от государства; ставка по вкладу — должна быть равна максимальной ставке по вкладам физлиц в конкретном банке сроком до одного года за исключением депозитов по различным акциям; ставка по счету — должна быть не меньше половины ключевой ставки Банка России; ограничения по количеству — не более одного вклада и одного счета.
Следить за соблюдением этого ограничения банки будут с помощью реестра социальных банковских счетов и вкладов; кто может открыть — гражданин, получающий социальную поддержку от государства.
Запрещается открывать социальные сберегательные продукты в адрес третьих лиц; начисление процентов происходит ежемесячно и перечисляется на отдельный банковский счет, без капитализации; валюта — соцвклад и соцсчет возможно открыть только в рублях; оформление — договоры будут заключаться в электронном виде через портал «Госуслуги» для быстроты и безопасности оформления; снятие и пополнение — при необходимости деньги можно снять в любой момент или пополнить в рамках лимита без потери процентного дохода; комиссия — платежи и переводы с социального счета в пределах ₽20 тыс. будут бесплатны для вкладчика.
Открыть соцвклад или соцсчет смогут россияне с невысокими доходами, которые получают социальную поддержку от государства. Сведения о назначении этих мер должны быть в Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере.
Договоры по таким продуктам будут заключаться с клиентами в электронной форме через портал «Госуслуги». Причем банк не вправе отказать, если человек получает господдержку. Условия по вкладу и счету будут действовать, пока гражданин входит в категорию малообеспеченных граждан и официально получает помощь от государства. Вклад можно продлить еще на год, если вкладчик не поменял свой статус.
По мнению Банка России, новый финансовый инструмент «поможет надежнее защитить от инфляции накопления граждан с невысокими доходами».
Важный момент: открыть вклад можно не во всех финансово-кредитных организациях, а только в системно значимых банках. А с 1 января 2027 года — во всех остальных банках. Список таких учреждений опубликован на сайте Банка России.
Что касается социальных счетов, то ставка по ним должна быть не меньше половины ключевой ставки Банка России.
Получать проценты можно будет каждый месяц.
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