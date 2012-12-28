Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Мужика с полотенцем» переставят на новый постамент
Общество
В семье Горбуновых из Усмани родилась тройня
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
14 лет заключения получил гражданин России по обвинению в госизмене и теракте на территории Липецка
Происшествия
Сегодня в Липецке: начало Дня молодёжи, новая социальная выплата может коснуться сотен семей
Общество
В мэрии Липецка — новый председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства
Общество
49-летний мужчина нашёл телефон и начал тратить чужие деньги
Происшествия
В Липецкой области дожди станут тише, но не уйдут до конца
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: пришитые пальцы, взятка в миллион $ и новый постамент для «Мужика с полотенцем»
Общество
Парень-сирота заплатил вымогателям 25 000 рублей за общение с несовершеннолетней
Общество
Читать все
Арбитражный суд приостановил действие разрешения на строительство ЖК «Турист-2»
Общество
За вонь в Липецке сотрудников ООО «КолоСС» оштрафовали на 60 000 рублей
Общество
«Детские и спортивные площадки – неоспоримый приоритет»: Литовкин обсуждает с жителями Левобережья обустройство района
Общество
Бензин подорожал, дизтопливо стало дешевле
Общество
Обновлять мемориал на площади Героев в Липецке доверят предпринимателю Владимиру Пальчикову
Общество
Камера наблюдения сняла цветоненавистниц
Происшествия
43-летняя женщина не стерпела оскорбления от мужа и отправилась на 3,5 года в колонию
Происшествия
Побратимский опыт Липецкой области представлен на форуме регионов Беларуси и России
Общество
Данковчанин отчитался за полученные по соцконтракту деньги подложными документами
Происшествия
Ярмарка трудоустройства в Липецке: инновации, вакансии и профориентация
Общество
Читать все
В мире
34
сегодня, 13:13

Генконсульство РФ в Кракове прекратило работу по требованию Польши

На здании на улице Бискупа спустили российский флаг.

Генконсульство России в Кракове прекратило свою работу по требованию Польши спустя 80 лет, — передает РИА Новости.

На здании на улице Бискупа спустили российский флаг.

«Подписаны последние документы с польской стороной о передаче объекта владельцу. Этот объект мы арендуем. Таким образом закрыто генеральное консульство, которое без перерыва функционировало здесь на протяжении 80 лет», — заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

Он назвал действия Варшавы абсолютно недружественным, ничем не обоснованным шагом.

По мнению Ордаша, в ответ Россия может закрыть одно из двух оставшихся польских генконсульств — в Иркутске или Калининграде.

О том, что Польша отзывает согласие на деятельность генконсульства в Кракове, объявил в середине мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, причиной такого решения стали имеющиеся у польских властей доказательства того, что российские спецслужбы якобы причастны к пожару в торговом центре в Варшаве.

На закрытие консульства власти дали срок до конца июня. Дипломатам, работавшим там, предписали покинуть Польшу.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила действия Варшавы как сознательное обрушение отношений с Россией и пообещала, что Москва примет адекватные ответные меры.
Польша
генконсульство
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить