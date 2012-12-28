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В мире
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сегодня, 13:13
Генконсульство РФ в Кракове прекратило работу по требованию Польши
На здании на улице Бискупа спустили российский флаг.
На здании на улице Бискупа спустили российский флаг.
«Подписаны последние документы с польской стороной о передаче объекта владельцу. Этот объект мы арендуем. Таким образом закрыто генеральное консульство, которое без перерыва функционировало здесь на протяжении 80 лет», — заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
Он назвал действия Варшавы абсолютно недружественным, ничем не обоснованным шагом.
По мнению Ордаша, в ответ Россия может закрыть одно из двух оставшихся польских генконсульств — в Иркутске или Калининграде.
О том, что Польша отзывает согласие на деятельность генконсульства в Кракове, объявил в середине мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, причиной такого решения стали имеющиеся у польских властей доказательства того, что российские спецслужбы якобы причастны к пожару в торговом центре в Варшаве.
На закрытие консульства власти дали срок до конца июня. Дипломатам, работавшим там, предписали покинуть Польшу.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила действия Варшавы как сознательное обрушение отношений с Россией и пообещала, что Москва примет адекватные ответные меры.
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