Механизм ГЧП помогает развивать городскую инфраструктуру в Липецке

На ПМЭФ-2025 обсудили перспективы развития механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) для комплексного развития регионов.

Представители бизнеса и власти рассказали об успешных практиках взаимодействия между государством и частным сектором особо подчеркивая значимость социальных проектов, реализуемых в рамках ГЧП. Именно они становятся катализатором качественных преобразований городской среды и повышения уровня жизни населения. Сессия «Развитие регионов России: партнерство государства и бизнеса для достижения национальных целей» прошла при поддержке «Северстали».

Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО "Северсталь", рассказал, как инвестиции бизнеса в социальную инфраструктуру трансформируют города присутствия компании. «В 2024 году инвестиции в социальные проекты «Северстали» составили 7,5 миллиардов рублей в разных направлениях. - отметил Мордашов. - Трудно рассчитывать на успех бизнеса, если он не привлекает успешных, эффективных работников к себе. А их можно привлекать только в регионах с хорошим качеством жизни».

Эксперты выделили несколько ключевых преимуществ ГЧП, в том числе в развитии экономики и социальной сферы регионов. Это возможность реализации масштабных инфраструктурных проектов в сжатые сроки и создание "точек роста" для развития сопутствующих отраслей экономики. При реализации ГЧП возможно кардинально менять облик городов, уверены участники дискуссии.

Например, модернизация систем водоснабжения, реализованная с участием «Росводоканала», не только улучает качество услуг ЖКХ в городах присутствия, но и позволяет запускать новые региональные проекты. Компания последовательно реализует принципы ответственного ведения деятельности. Это и ориентация на качество услуг, энергоэффективность и надежность систем, что в конечном итоге напрямую влияет на качество жизни в городах присутствия.

Так, например, концессионное соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения (ВиВ), реализуемое Росводоканалом за счет ГЧП в Липецке уже показывает результат. Масштабная модернизация объектов в областном центре началась в 2023 году. При этом объем работ, эффектом которых станет снижение износа сетей и улучшение качества предоставления коммунальных услуг, ежегодно увеличивается. Как и финансирование. По инвестиционной программе в 2023-2024 годах РВК-Липецк было направлено на обновление объектов водоснабжения и водоотведения более 988 млн рублей. В 2025 году РВК-Липецк обновит сети и объекты на 800 млн рублей. Так, для сравнения, в 2023 году специалистами было обновлено около 5,5 км сетей, в 2024 – около 12 км. В 2025 году планируется модернизировать уже более 20 км сетей. Одновременно предприятие ведет последовательную реконструкцию городских очистных сооружений. Проект направлен на улучшение экологии и входит в долгосрочную программу развития и модернизации системы водоотведения областного центра.

Опыт российских компаний подтверждает, что частный бизнес способен не только привлекать инвестиции, в том числе в коммунальную сферу, но и обеспечивать высокие стандарты качества услуг, что в конечном итоге способствует комплексному развитию территорий.

Реклама.ООО «РВК-Липецк»