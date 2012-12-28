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В мире
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17 минут назад
На Земле началась слабая магнитная буря класса G1
Утром 27 июня началась слабая магнитная буря. Начавшаяся сейчас магнитная буря класса G1 считается слабой, но может достичь среднего уровня.
К нашей планете подошел поток плазмы, выброшенной из обширной корональной дыры, которая образовалась на Солнце, — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Миихаил Леус в своем Телеграм-канале.
Синоптик отметил, что наша планета оказалась в потоке горячего и плотного солнечного ветра — это вызвало возмущение магнитосферы. Начавшаяся сейчас магнитная буря класса G1 считается слабой, но может достичь среднего уровня. Индекс активности составляет 1,33 единицы, — пояснил синоптик.
По прогнозам, возмущения геомагнитного поля продлятся от трех до шести часов и будут ослабевать в течение дня.
Магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние в субботу. Бурь в ближайшие дни не ожидается.
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