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В мире
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31 минуту назад
В самой сухой пустыне мира в Чили выпал снег
Неожиданный снегопад накрыл чилийскую пустыню Атакама — регион, известный как самое засушливое место на планете.
Обсерватория опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой чилийская пустыня Атакама предстает под слоем снега.
В подписи к видео сотрудники обсерватории удивляются выпавшему снегу, подчеркивая, что Атакама — самая сухая пустыня в мире. Сотрудники ALMA сообщили, что сняли редчайшее явление. Подобный снегопад в Атакаме случается не чаще одного раза в десятилетие, — сообщает РБК.
В прошлом году в ООН предупредили, что страны Южной Европы столкнутся с угрозой масштабного опустынивания в случае превышения глобальной температуры на три градуса Цельсия. Согласно заявлению председателя Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джима Ски, данный регион особенно уязвим к климатическим изменениям, которые могут привести к необратимым экологическим последствиям.
Как уточняется, последний раз такой снегопад в этом районе наблюдался 10 лет назад.
Атакама находится на высокогорном плато. Из-за своего климата с крайне низким количеством осадков она идеально подходит для наблюдений за космосом и строительства обсерваторий.
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