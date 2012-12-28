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В мире
19
31 минуту назад

В самой сухой пустыне мира в Чили выпал снег

Неожиданный снегопад накрыл чилийскую пустыню Атакама — регион, известный как самое засушливое место на планете.

Снег засыпал самую сухую в мире пустыню Атакама, находящуюся на севере Чили, — передает ТАСС со ссылкой на обсерваторию ALMA.

Обсерватория опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой чилийская пустыня Атакама предстает под слоем снега.

В подписи к видео сотрудники обсерватории удивляются выпавшему снегу, подчеркивая, что Атакама — самая сухая пустыня в мире. Сотрудники ALMA сообщили, что сняли редчайшее явление. Подобный снегопад в Атакаме случается не чаще одного раза в десятилетие, — сообщает РБК.

В прошлом году в ООН предупредили, что страны Южной Европы столкнутся с угрозой масштабного опустынивания в случае превышения глобальной температуры на три градуса Цельсия. Согласно заявлению председателя Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джима Ски, данный регион особенно уязвим к климатическим изменениям, которые могут привести к необратимым экологическим последствиям.

Как уточняется, последний раз такой снегопад в этом районе наблюдался 10 лет назад.

Атакама находится на высокогорном плато. Из-за своего климата с крайне низким количеством осадков она идеально подходит для наблюдений за космосом и строительства обсерваторий.
пустыня
снег
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