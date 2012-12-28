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29 минут назад
Михаила Боярского госпитализировали в больницу Петербурга
Народный артист РСФСР Михаил Боярский снова попал в больницу в Санкт-Петербурге.
«Михаил Сергеевич находится в Мариинской больнице на плановом обследовании в связи с установкой стента», — рассказали в пресс-службе театра.
Ранее 18-го апреля в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет в этот день участвовать в спектакле «Ромео и Джульетта», где он играет герцога Эскала, но его голос прозвучит в записи. В театре отмечали, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже в театре уточнили, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось. Концертный директор артиста Александр Зыкин сообщал, что госпитализация Боярского была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого. Артиста выписали из больницы 23 апреля, — передает РИА Новости.
В начале мая театр сообщал о приостановке показов этого спектакля с участием Боярского, которому после перенесенного ушиба было рекомендовано временно не выходить на сцену. Третьего июня театр сообщал, что Боярский, пропустивший несколько спектаклей в театре после перенесённого ушиба, вновь выйдет на сцену.
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