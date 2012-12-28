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53 минуты назад

Профориентационный проект НЛМК «Корпорация дети» стартовал в новом формате

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовал летний проект для школьников «Корпорация дети». В этом году он проходит в новом формате. Каждая профориентационная смена длится неделю, а ее участником может стать любой подросток в возрасте 13-17 лет.

В первой профориентационной смене «Корпорации дети» участников познакомили с комбинатом, рассказали об актуальных профессиях и возможностях, которые НЛМК предоставляет для молодежи. Для школьников подготовили игры, квизы, научные шоу и мастер-классы. В финале смены каждый прошел тестирование от лучших профориентологов страны, которое поможет в выборе будущей профессии.

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- Я хочу стать инженером по примеру своего отца, - рассказал Артем Козлов, ученик школы №70 г. Липецка. – Сюда я пришел, чтобы увидеть, где я смогу применить свои будущие навыки, где я смогу работать. На комбинате есть различные производства и мне это интересно.

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- О возможности узнать что-то новое мне рассказал папа, который работает на НЛМК, говорит Екатерина Ледовских, ученица школы №54 г. Липецка. – Нас познакомили с профессиями, которые есть на предприятии, и некоторые из них меня заинтересовали. Мне нравится, что НЛМК заботится о своих сотрудниках и там много современных технологий.

Летний проект «Корпорации дети» продлится до середины августа и готов принять более 200 участников. Каждая новая смена стартует по понедельникам и длится неделю. Профориентационные занятия проходят в Центре карьеры НЛМК в будние дни с 11.00 до 13.00. Участие в проекте бесплатное. Подать заявку можно по телефонам: 447-447, 8-904-685-13-40


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