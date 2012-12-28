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В России
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сегодня, 14:58
Минэнерго поддержало создание единой цифровой базы учета газовых баллонов
Также одним из возможных вариантов обеспечения безопасности, по мнению Минэнерго, может стать создание СРО в сфере деятельности по контролю за оборотом газовых баллонов.
По словам зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, по имеющимся оценкам, сейчас «на руках» более 50 млн баллонов, три четверти из которых выработали ресурс и находятся в ненадлежащем состоянии.
По данным обзора компании «Газовый вектор», если в 2013 году из-за взрывов газовых баллонов погибло 17 человек, а пострадало 122, то уже в 2022-м эти цифры выросли до 149 и 1237 соответственно. В Торгово-промышленной палате (ТПП) «Известиям» рассказали, что в сравнении с 2012 годом, число ЧС выросло в 8,5 раза. В 2024 году произошло 488 ЧС, 72 взрыва — в многоквартирных домах.
Председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков отметил, что идея создания единой цифровой системы по учету газовых баллонов родилась и исходит от ТПП с 2017 года.«То, что эту идею пусть и с задержкой, но поддержало Минэнерго, оцениваем исключительно положительно», — отметил он.
Однако, по его словам, у ТПП есть расхождение с позицией министерства по схеме реализации данного предложения. В палате видят решение данного вопроса в создании государственно-частного партнерства, при котором бизнес возьмет на себя затраты на разработку и внедрение единой системы цифрового учета, а государство должно принять участие в создании правовой базы под ее функционирование.
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