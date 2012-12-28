«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
В России
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сегодня, 14:56
Предпенсионеров в России стали вдвое чаще звать на работу
Раньше работодатели предпочитали более молодых специалистов, поскольку предложений на рынке труда было достаточно, обратила внимание доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Сейчас выбор не так велик, и принимая молодых работников, необходимо тратиться еще и на обучение и адаптацию.
В целом найм людей предпенсионного возраста — полезная тенденция. Она позволяет снизить уровень бедности. Эта тема стала одной из ключевых в выступлении президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ. Он заявил, что по итогам прошлого года бедность опустилась до 7,2%. Для сравнения, в 2000-м показатель составлял 29%.
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