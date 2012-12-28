Самокатчик врезался в «Шевроле» и скрылся: хозяйке машины причинён ущерб в 228 тысяч рублей
В России
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8 минут назад
Мирный житель подорвался на мине в Курской области
Минувшей ночью при подъезде к городу Суджа гражданский автомобиль подорвался на мине.
Уточняется, что в машине находился 53-летний мужчина, который хотел посмотреть состояние города, — сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Телеграм-канале.
По его словам, в результате взрыва у него минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы, резаная рана лица. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Курскую областную больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Глава региона добавил, что возвращаться в приграничные районы опасно до тех пор, пока саперы полностью не разминируют территорию.
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