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В России
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56 минут назад
Награжденный президентом РФ курский студент погиб от БПЛА при попытке спасти девочку
Студент магистратуры КГУ погиб в родной деревне Городище при атаке украинского дрона, пытаясь спасти раненую девочку.
Ранее глава государства посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» студента Курского государственного университета Илию Гукежева, — говорится в указе президента РФ о награждении государственными наградами РФ.
На сайте Курского государственного университета сообщается, что в деревне Городище курского Рыльского района украинский коптер атаковал жилой дом, в результате чего погибли пять человек, из них двое маленьких детей. Еще два члена семьи в тяжёлом состоянии были доставлены в Рыльскую районную больницу. Так, в результате атаки украинского коптера погиб Гукежев Илия Анатольевич — студент 1-го курса магистратуры КГУ, где он успешно закончил бакалавриат по направлению подготовки картография и геоинформатика, и в дальнейшем планировал связать свою профессиональную деятельность со сферой образования. Как сообщила агентству родная сестра Гукежева — Диана Минаева, он всегда старался всем помочь и погиб не думая о себе, когда в последние минуты жизни искал помощь для окровавленной девочки.
«Илюша поехал домой, на границу, чтобы отвести родителям лекарства, продукты и помочь по дому. Мимо дома родителей проезжала семья армян с детьми, они остановились на дороге и глава семейства вышел из машины когда над ними появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик. Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник — маму, папу, и двоих детей... Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор. Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь, чтобы вызвать. Потом он позвал соседку ... занесли девочку в дом ... пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила», – рассказала собеседница агентства.
На кафедре Курского госуниверситета рассказали, что погибший был старательным и добрым студентом.
«Я всегда поддерживала и всегда восхищалась добротой ребенка, потому что он помогал всем нашим ребятам. Рыльский район, деревня Городище, приграничный район — он всегда помогал ... мимо чужой беды, я точно знаю, никогда не проходил», — рассказала куратор Илии, преподаватель Курского Государственного университета Ирина Требушкова.
Илия Гукежев окончил бакалавриат по направлению «картография и геоинформатика» и в 2024 году поступил в магистратуру КГУ. В университете его вспоминают как доброжелательного, открытого и отзывчивого человека.
Преподаватели и сокурсники говорят, что он всегда был готов прийти на помощь, отличался живым характером и активной жизненной позицией.
Жители деревни описывают его как «скорую помощь для всех». После того как его отец перенес инсульт, именно Илия стал опорой для матери и бабушки, взяв на себя заботу о семье. Он регулярно приезжал домой из Курска, чтобы помогать по хозяйству и отвозить родным все необходимое.
24 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Илии Гукежева медалью «За спасение погибавших». Награда вручена посмертно — в память о его поступке, стоившем жизни.
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