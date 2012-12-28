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В России
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56 минут назад

Награжденный президентом РФ курский студент погиб от БПЛА при попытке спасти девочку

Студент магистратуры КГУ погиб в родной деревне Городище при атаке украинского дрона, пытаясь спасти раненую девочку.

Награжденный президентом Владимиром Путиным «За спасение погибавших» студент курского госуниверситета Илия Гукежев погиб при попытке спасения раненой украинским дроном маленькой девочки, — рассказала РИА Новости сестра парня Диана Минаева.

Ранее глава государства посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» студента Курского государственного университета Илию Гукежева, — говорится в указе президента РФ о награждении государственными наградами РФ.

На сайте Курского государственного университета сообщается, что в деревне Городище курского Рыльского района украинский коптер атаковал жилой дом, в результате чего погибли пять человек, из них двое маленьких детей. Еще два члена семьи в тяжёлом состоянии были доставлены в Рыльскую районную больницу. Так, в результате атаки украинского коптера погиб Гукежев Илия Анатольевич — студент 1-го курса магистратуры КГУ, где он успешно закончил бакалавриат по направлению подготовки картография и геоинформатика, и в дальнейшем планировал связать свою профессиональную деятельность со сферой образования. Как сообщила агентству родная сестра Гукежева — Диана Минаева, он всегда старался всем помочь и погиб не думая о себе, когда в последние минуты жизни искал помощь для окровавленной девочки.

«Илюша поехал домой, на границу, чтобы отвести родителям лекарства, продукты и помочь по дому. Мимо дома родителей проезжала семья армян с детьми, они остановились на дороге и глава семейства вышел из машины когда над ними появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик. Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник — маму, папу, и двоих детей... Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор. Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь, чтобы вызвать. Потом он позвал соседку ... занесли девочку в дом ... пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила», – рассказала собеседница агентства.

На кафедре Курского госуниверситета рассказали, что погибший был старательным и добрым студентом.

«Я всегда поддерживала и всегда восхищалась добротой ребенка, потому что он помогал всем нашим ребятам. Рыльский район, деревня Городище, приграничный район — он всегда помогал ... мимо чужой беды, я точно знаю, никогда не проходил», — рассказала куратор Илии, преподаватель Курского Государственного университета Ирина Требушкова.

Илия Гукежев окончил бакалавриат по направлению «картография и геоинформатика» и в 2024 году поступил в магистратуру КГУ. В университете его вспоминают как доброжелательного, открытого и отзывчивого человека.

Преподаватели и сокурсники говорят, что он всегда был готов прийти на помощь, отличался живым характером и активной жизненной позицией.

Жители деревни описывают его как «скорую помощь для всех». После того как его отец перенес инсульт, именно Илия стал опорой для матери и бабушки, взяв на себя заботу о семье. Он регулярно приезжал домой из Курска, чтобы помогать по хозяйству и отвозить родным все необходимое.

24 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Илии Гукежева медалью «За спасение погибавших». Награда вручена посмертно — в память о его поступке, стоившем жизни.
беспилотники
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