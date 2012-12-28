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В России
30
46 минут назад

Над регионами РФ за ночь сбили 50 беспилотников

Над территорией Курской области сбили 23 дрона, 11 — над Ростовской, по три — над Белгородской областью и Московским регионом, два — над Крымом и по одному над Калужской областью и Мордовией.

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 50 украинских беспилотников над регионами России, — сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 БПЛА — над территорией Курской области, 11 БПЛА — над территорией Ростовской области, 6 БПЛА — над территорией Брянской области, 3 БПЛА — над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, 2 БПЛА — над территорией Республики Крым, и по 1 БПЛА — над территориями Республики Мордовия и Калужской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА над регионом. Он отметил, что в ходе отражения воздушной атаки, по предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений на земле, по словам врио губернатора, также нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении летевшего на столицу украинского беспилотника.
беспилотники
атака
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