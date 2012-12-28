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Общество
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23 минуты назад
Фонд «Милосердие» научит пожилых людей навыкам оказания первой помощи
Благотворительный фонд «Милосердие» поддержал социальную инициативу студентов Липецкого медицинского колледжа по обучению пожилых людей основам неотложной помощи в критических ситуациях. Первые медицинские «десанты» уже начали просветительскую работу в населенных пунктах Липецкой области.
Участниками проекта станут более 150 жителей «серебряного» возраста, с ними будут заниматься 20 волонтеров и экспертов. Сама программа включает серию лекций и тренингов, на которых специалисты подробно расскажут, как действовать в разных критических ситуациях: от бытовых ран до случаев инфаркта и инсульта. На занятиях пожилых людей научат самостоятельно остановить кровотечение, восстановить дыхание и поддержать сознание пострадавшего.
На средства гранта от фонда «Милосердие» закупили разнообразное обучающее оборудование. В процессе обучения волонтеры могут использовать мобильные медицинские тренажеры, жилеты-симуляторы, аптечки, эвакуационные приспособления, жгуты, бандажи, различные повязки.
«Участники волонтерского проекта выполняют очень важную социальную миссию – учат пожилых людей приемам оказания первой помощи в экстренных ситуациях, - прокомментировала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. - Уверена, что этот полезный опыт поможет снизить риск серьезных проблем в повседневной жизни у наших уважаемых ветеранов».
Первые обучающие тренинги уже прошли в Добровском районе. На них ветеранов познакомили с основами сердечно-лёгочной реанимации и порядком действий в чрезвычайных ситуациях. Каждый желающий мог отработать навыки на специальных манекенах. Большинство участников тренинга отметили полезность полученных знаний.
Социальная реклама. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие».
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