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В России
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58 минут назад
Выдачи льготной ипотеки в мае упали впервые с начала года
Это происходит на фоне отказа крупных игроков от взимания комиссий с застройщиков, рассказали ранее «Известиям» в Минфине. Практика стала уходить с рынка в мае 2025 года. А до этого, в последние несколько лет, если девелопер хотел продавать жилье по госпрограмме, ему приходилось платить дополнительно 4–10% годовых по каждой квартире — фактически софинансировать льготную ссуду.
Однако власти не спешат повышать уровень возмещения по льготным кредитам, поскольку и без того тратят на них много средств. Доля льготных программ в выдачах ипотеки в мае в среднем составляла 80%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом разница между льготными и рыночными ставками достигает 17–21 п.п. — значит, основное долговое бремя по жилищным кредитам в РФ сейчас несет именно государство.
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