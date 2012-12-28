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58 минут назад

Выдачи льготной ипотеки в мае упали впервые с начала года

По итогам мая банки выдали на 8% меньше ипотечных кредитов, чем месяцем ранее — 61 тыс. ссуд на сумму 270 млрд рублей, следует из данных ОКБ. Падение происходит в первую очередь из-за льготной ипотеки. Выдачи по госпрограммам снизились впервые с начала 2025-го года.

Это происходит на фоне отказа крупных игроков от взимания комиссий с застройщиков, рассказали ранее «Известиям» в Минфине. Практика стала уходить с рынка в мае 2025 года. А до этого, в последние несколько лет, если девелопер хотел продавать жилье по госпрограмме, ему приходилось платить дополнительно 4–10% годовых по каждой квартире — фактически софинансировать льготную ссуду.

Однако власти не спешат повышать уровень возмещения по льготным кредитам, поскольку и без того тратят на них много средств. Доля льготных программ в выдачах ипотеки в мае в среднем составляла 80%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом разница между льготными и рыночными ставками достигает 17–21 п.п. — значит, основное долговое бремя по жилищным кредитам в РФ сейчас несет именно государство.
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