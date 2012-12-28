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В России
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57 минут назад
Власти хотят штрафовать водителей без ОСАГО по камерам без переходного периода
Затем эксперимент отложили до июля, а сейчас его и вовсе предлагают отменить. С такой инициативой Минфин обратился в правительство. Письмо есть в распоряжении «Известий», его подлинность подтвердил источник, знакомый с обсуждением. Вместо этого водителей без ОСАГО предлагается сразу начать штрафовать. В Минфине сослались на то, что президент России Владимир Путин поручил ускорить введение автоматического контроля полисов. Правительство, ЦБ и МВД должны принять меры уже к 1 ноября этого года.
В письме Минфина уточняется: результатом выполнения этого поручения будет запуск автоматической проверки ОСАГО. А также — выписка постановлений об административных нарушениях, то есть штрафов.
ЦБ поддерживает запуск контроля полисов ОСАГО с помощью камер, сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Там добавили: это повысит защищенность на дорогах всех автомобилистов.
Из почти 40 млн водителей без ОСАГО ездят около 2-3 млн, отметил совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков. По его словам, например, в Москве или Татарстане страховка есть почти у всех автовладельцев, однако в некоторых регионах без обязательной автогражданки ездит практически каждый второй.
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