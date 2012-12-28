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В России
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12 минут назад
В Кемерове семь человек пострадали в результате ДТП с грузовиком и десятками машин
В результате травмы получили семь человек, пятерым из которых разовая медицинская помощь оказана на месте, еще двоим диагностирован легкий и средний вред здоровью.
«На спуске у грузового автомобиля FAW отказала тормозная система, в результате чего большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями», — говорится в сообщении в Телеграм-канале.
По данным ведомства, семь человек были травмированы, пятерым из них оказали медицинскую помощь на месте, еще у двоих — легкий и средний вред здоровью.
На данный момент на месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия.
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