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В России
7
6 минут назад

В Москву после пятилетнего перерыва прибыл первый поезд с вагоном из КНДР

Первый за последние пять лет пассажирский поезд с вагоном из КНДР прибыл в Москву 25 июня.

Поезд с вагоном, следующим по маршруту Пхеньян — Москва, прибыл на Ярославский вокзал впервые за пять лет после приостановки железнодорожного сообщения из-за пандемии, — передает ТАСС.

Пассажирское железнодорожное сообщение между столицами КНДР и России возобновилось 17 июня. В этот день из Пхеньяна отправился состав, один из вагонов которого в красно-бело-голубой ливрее от границы двинулся в Уссурийск поездом № 651. Там его включили в состав фирменного поезда «Россия».

«Пока пассажиров в этом вагоне нет. Приехали только проводники»,— рассказал представитель железных дорог КНДР в России Рик Ван Су. По его словам, проводникам столь длительная поездка понравилась.

«Экипаж в восторге. Они и раньше проводниками работали, и вот радуются, что заново начали работать на этом пути», — отметил Рик Ван Су.

Представитель железных дорог КНДР в России также отметил, что новые поезда, которые вскоре начнут курсировать между столицами, превосходят прежние и оснащены современными удобствами.

«Мы покупали новые вагоны в прошлом году. Они оснащены экологически чистыми туалетными комплексами. Раньше такого не было», — заявил он.

По его мнению, запуск прямого пассажирского сообщения между столицами России и КНДР свидетельствует о крепких отношениях между странами.

«В прошлом году у нас в Пхеньяне состоялась встреча между лидерами двух стран. И этот поезд — один из пунктов согласования. Прямая перевозка между Пхеньяном и Москвой осуществляется только по железнодорожному пути. Я очень рад этому событию. Конечно, это говорит о дружественных отношениях», — сказал представитель РЖД КНДР.

Маршрут Пхеньян — Москва признан самым протяженным беспересадочным железнодорожным направлением в мире. Расстояние между городами превышает 10 тысяч километров, а время в пути составляет 8 суток. Сообщение будет осуществляться дважды в месяц, перевозка пассажиров организована в купейных вагонах, предоставленных Министерством железнодорожного транспорта КНДР. Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах не ранее чем за 60 дней до отправления.
КНДР
поезд
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