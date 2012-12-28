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В России
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54 минуты назад

В кабмине расширили список препятствующих содержанию под стражей болезней

Правительство РФ расширило перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Правительство РФ расширило перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Обновленный перечень сформирован на основании предложений Минздрава, уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты. В него добавлены группы заболеваний, среди которых болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде», — говорится в сообщении пресс-службы.

Несколько позиций приведен в соответствие с действующей Международной классификацией болезней. В кабмине отметили, что это решение направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, еще не признанных виновными в совершении преступления. Наличие такого заболевания является основанием для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую меру по решению суда, дознавателя или следователя.

Некоторая часть заболеваний теперь приведена в соответствие с актуальной Международной классификацией болезней.

Кроме того, в перечень вошли такие состояния, как: многоплодная беременность, необходимость медицинской поддержки матери из-за недостаточного роста плода,предлежание плаценты, ишемическая болезнь сердца, патологии перикарда и различные заболевания клапанов сердца, болезнь Паркинсона, эпилепсия, астма, фиброз и цирроз печени, артрит, подагра, артроз, остеопороз, мочекаменная болезнь, врождённый ихтиоз, пузырчатка обыкновенная, дерматит герпетиформный, буллёзный эпидермолиз, врождённые аномалии системы кровообращения и костно-мышечной системы.

В правительстве отметили, что данное решение направлено на защиту прав людей с серьёзными заболеваниями, которые ещё не признаны виновными в совершении преступления. Наличие такого заболевания теперь может служить основанием для изменения меры пресечения - от содержания под стражей к более мягким условиям (при этом решение принимает суд, дознаватель или следователь).
болезни
здоровье
тюрьма
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