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В России
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4 минуты назад
Госдума запросит ФАС о причинах роста тарифов в сфере ЖКХ
Депутаты Госдумы приняли решение запросить в Федеральной антимонопольной службе информацию о причинах роста цен на услуги ЖКХ в регионах.
Соответствующее протокольное поручение было дано Комитету Госдумы по защите конкуренции на пленарном заседании.
Депутаты выразили беспокойство по поводу значительного роста цен на коммунальные услуги в различных регионах страны, включая электроэнергетику, газоснабжение и теплоснабжение.
По мнению главы профильного комитета Валерия Гартунга, данное обращение находится в прямой компетенции ФАС, и именно эта структура должна представить необходимую информацию, позволяющую объективно разобраться в сложившейся ситуации.
Как стало известно ранее, с начала июля 2025 года в России ожидается запланированное повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Средний показатель увеличения составит примерно 11,9% по всей стране. Данная мера вызвана рядом факторов, влияющих на стоимость предоставляемых населению услуг. Одной из ключевых причин называли ухудшение состояния коммунальной инфраструктуры. Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко подчеркнул, что степень износа объектов ЖКХ варьируется от 40 до 80 процентов в разных регионах России. Этот фактор увеличивает затраты на поддержание и модернизацию существующих коммуникаций и оборудования.
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