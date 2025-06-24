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В России
11
4 минуты назад

Госдума запросит ФАС о причинах роста тарифов в сфере ЖКХ

Депутаты Госдумы приняли решение запросить в Федеральной антимонопольной службе информацию о причинах роста цен на услуги ЖКХ в регионах.

Депутаты Госдумы обратятся в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с запросом о предоставлении сведений, объясняющих причины повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а также подтверждающих их экономическую обоснованность, — пишет «Российская газета».

Соответствующее протокольное поручение было дано Комитету Госдумы по защите конкуренции на пленарном заседании.

Депутаты выразили беспокойство по поводу значительного роста цен на коммунальные услуги в различных регионах страны, включая электроэнергетику, газоснабжение и теплоснабжение.

По мнению главы профильного комитета Валерия Гартунга, данное обращение находится в прямой компетенции ФАС, и именно эта структура должна представить необходимую информацию, позволяющую объективно разобраться в сложившейся ситуации.

Как стало известно ранее, с начала июля 2025 года в России ожидается запланированное повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Средний показатель увеличения составит примерно 11,9% по всей стране. Данная мера вызвана рядом факторов, влияющих на стоимость предоставляемых населению услуг. Одной из ключевых причин называли ухудшение состояния коммунальной инфраструктуры. Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко подчеркнул, что степень износа объектов ЖКХ варьируется от 40 до 80 процентов в разных регионах России. Этот фактор увеличивает затраты на поддержание и модернизацию существующих коммуникаций и оборудования.
ЖКХ
тарифы
экономика
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