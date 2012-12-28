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В России
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53 минуты назад
В отелях Анапы при заселении туристов обяжут подписывать извещение о запрете купания
Соответствующий документ теперь туристы подписывают при заселении.
«При заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района для гостей ввели письменное информирование о запрете купания и закрытых пляжах. Соответствующий документ теперь гости подписывают при заселении», — говорится в Телеграм-канале Оперштаба.
«Это дополнительная мера, направленная на информирование туристов о рисках для здоровья – возможных кожных заболеваниях, аллергии, отравлениях из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС», — уточняется в сообщении.
В анкету для отдыхающих в санатории «Надежда» добавили специальный пункт, запрещающий посещение пляжей и купание в море, рассказал заместитель гендиректора учреждения Владимир Бобяк. Гости должны будут расписываться там после прочтения. На пляжах в этом году не будет лежаков, вместо моря туристам предлагают три открытых бассейна, — заявил Бобяк.
Пляжи в Анапе закрыли для посетителей после масштабного разлива мазута в Черном море в декабре прошлого года. На побережье установили предупредительные баннеры, к патрулированию привлекли городскую администрацию и казачество, — сообщает РИА Новости.
Два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос «Волгонефти-212».
В море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, позже произошел еще один выброс из трещины в корме одного из танкеров. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, мазут выносило и на берега Крыма. В этих регионах ввели режим ЧС.
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