Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Становлянском округе сегодня похоронили погибшего семь месяцев назад бойца
Общество
Сегодня в Липецке: у кого в городе самая большая зарплата, секретный список перспективных отраслей
Общество
Липецкая вечЁрка: железнодорожная авария, избиение девушки и багаж выпускников
Общество
На 13-ти улицах отключат холодную воду
Общество
Зять пинками, кулаками и стулом помял автомобиль тёщи
Происшествия
По Липовке в центре Липецка поплыл свежий тираж газеты «Первый номер»
Происшествия
Автомобиль «Дэу» врезался в стоящий на обочине «Мерседес» с цистерной
Происшествия
Утро началось с воздушной опасности, пока – жёлтый уровень
Общество
Зеленый театр в Нижнем парке передадут под выставку достижений Липецкой области
Общество
Скандинавский циклон не выпускает из Липецкой области дожди
Погода в Липецке
Читать все
Самокатчик врезался в «Шевроле» и скрылся: хозяйке машины причинён ущерб в 228 тысяч рублей
Происшествия
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Мэрия Липецка нашла способ продавать земельные участки дороже
Общество
Липецкая пенсионерка поверила звонку «из соцзащиты» и перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей
Происшествия
Более 870 выпускников Липецкой области — медалисты
Общество
28-летний ельчанин угрожал 24-летнему знакомому пистолетом
Происшествия
Липецкая компания простила долги на миллион долларов? Таможня не даёт добро
Общество
40-летний ельчанин майнил криптовалюту в погребе и гараже
Происшествия
Отбой желтого уровня
Происшествия
О сильных дождях и грозах предупреждают спасатели
Погода в Липецке
Читать все
В России
47
53 минуты назад

В отелях Анапы при заселении туристов обяжут подписывать извещение о запрете купания

Соответствующий документ теперь туристы подписывают при заселении.

При заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района гости подписывают документ, сообщающий о запрете купания и закрытых пляжах, — сообщает Оперштаб Кубани.

«При заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района для гостей ввели письменное информирование о запрете купания и закрытых пляжах. Соответствующий документ теперь гости подписывают при заселении», — говорится в Телеграм-канале Оперштаба.

«Это дополнительная мера, направленная на информирование туристов о рисках для здоровья – возможных кожных заболеваниях, аллергии, отравлениях из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС», — уточняется в сообщении.

В анкету для отдыхающих в санатории «Надежда» добавили специальный пункт, запрещающий посещение пляжей и купание в море, рассказал заместитель гендиректора учреждения Владимир Бобяк. Гости должны будут расписываться там после прочтения. На пляжах в этом году не будет лежаков, вместо моря туристам предлагают три открытых бассейна, — заявил Бобяк.

Пляжи в Анапе закрыли для посетителей после масштабного разлива мазута в Черном море в декабре прошлого года. На побережье установили предупредительные баннеры, к патрулированию привлекли городскую администрацию и казачество, — сообщает РИА Новости.

Два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос «Волгонефти-212».

В море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, позже произошел еще один выброс из трещины в корме одного из танкеров. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, мазут выносило и на берега Крыма. В этих регионах ввели режим ЧС.












Анапа
море
разлив мазута
туризм
купание
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить