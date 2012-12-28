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22 минуты назад

Фонд «Милосердие» вручил гранты авторам лучших социальных проектов

Более 60 грантов от благотворительного фонда «Милосердие» вручили победителям конкурсного отбора программы «Стальное дерево» 2025 года. 

Теплые церемонии награждения прошли в Липецке, Екатеринбурге, Старом Осколе и Заринске. Памятные сувениры также вручили грантополучателям, которые успешно реализовали личные проекты в прошлом сезоне. 

В 2025 году размер грантов составил от 200 тыс. до 500 тысяч рублей. Каждому грантополучателю предстоит завершить все работы до конца текущего года. 

«Желаю всем победителям конкурсного отбора успешной работы, упорства и настойчивости при реализации инициатив, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – Большое «спасибо» грантополучателям прошлого сезона, которые успешно завершили свои проекты. Это здорово, когда общими усилиями нам каждый год удается делать десятки добрых дел на благо жителей четырех регионов страны».

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Программа поддержки социальных инициатив «Стальное дерево» действует уже девятый год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие» направлено свыше 115 млн рублей. Их обладателями стали более 460 жителей из трех федеральных округов России. В 2025 году в общую копилку конкурса поступило рекордное за все девять лет действия программы число предложений – 452.

В 2025 году жители Алтайского края получили 11 грантов. Одна из их инициатив поможет сделать занятия в музыкальной школе доступными для маломобильных учеников. У ветеранов появится свое помещение, оснащенное всем необходимым для культурных мероприятий. Любители спорта смогут присоединиться к регулярным тренировкам по бадминтону, а детские секции получат новое спортивное оборудование.

В Белгородской области приступили к реализации 13 социальных проектов. По их завершению в Старом Осколе откроются новые общедоступные спортивные объекты и развивающее пространство для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Для жителей старшего поколения проведут занятия по вокалу, игре на музыкальных инструментах, танцевальные и творческие вечера.

31 проект планируют завершить до конца года в Липецкой области. Активисты проведут спортивный фестиваль силовых видов спорта, соревнования по воркауту, чемпионат среди школьных спасательных отрядов и соревнования по плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Жителей «серебряного» возраста из Данковского района ждут мастер-классы по обучению гончарному ремеслу.

Шесть проектов жителей Екатеринбурга помогут активистам создать молодежную студию по разработке анимационных фильмов, основанных на богатом фольклоре и мифологии Урала. Другие инициативы нацелены на развитие дошкольников и организацию активного досуга людей с инвалидностью. 

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Его программы реализуют на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края. За годы работы на сотни благотворительных проектов направлено более 12,5 млрд рублей. Входит в ТОП-10 ведущих корпоративных и частных благотворительных НКО в России по версии рейтинга RAEX. Социальный партнер группы НЛМК. 

Дополнительная информация о Фонде на сайте

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