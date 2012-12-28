Фонд «Милосердие» вручил гранты авторам лучших социальных проектов

Более 60 грантов от благотворительного фонда «Милосердие» вручили победителям конкурсного отбора программы «Стальное дерево» 2025 года.

Теплые церемонии награждения прошли в Липецке, Екатеринбурге, Старом Осколе и Заринске. Памятные сувениры также вручили грантополучателям, которые успешно реализовали личные проекты в прошлом сезоне.

В 2025 году размер грантов составил от 200 тыс. до 500 тысяч рублей. Каждому грантополучателю предстоит завершить все работы до конца текущего года.

«Желаю всем победителям конкурсного отбора успешной работы, упорства и настойчивости при реализации инициатив, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – Большое «спасибо» грантополучателям прошлого сезона, которые успешно завершили свои проекты. Это здорово, когда общими усилиями нам каждый год удается делать десятки добрых дел на благо жителей четырех регионов страны».





Программа поддержки социальных инициатив «Стальное дерево» действует уже девятый год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие» направлено свыше 115 млн рублей. Их обладателями стали более 460 жителей из трех федеральных округов России. В 2025 году в общую копилку конкурса поступило рекордное за все девять лет действия программы число предложений – 452.

В 2025 году жители Алтайского края получили 11 грантов. Одна из их инициатив поможет сделать занятия в музыкальной школе доступными для маломобильных учеников. У ветеранов появится свое помещение, оснащенное всем необходимым для культурных мероприятий. Любители спорта смогут присоединиться к регулярным тренировкам по бадминтону, а детские секции получат новое спортивное оборудование.

В Белгородской области приступили к реализации 13 социальных проектов. По их завершению в Старом Осколе откроются новые общедоступные спортивные объекты и развивающее пространство для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Для жителей старшего поколения проведут занятия по вокалу, игре на музыкальных инструментах, танцевальные и творческие вечера.

31 проект планируют завершить до конца года в Липецкой области. Активисты проведут спортивный фестиваль силовых видов спорта, соревнования по воркауту, чемпионат среди школьных спасательных отрядов и соревнования по плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Жителей «серебряного» возраста из Данковского района ждут мастер-классы по обучению гончарному ремеслу.

Шесть проектов жителей Екатеринбурга помогут активистам создать молодежную студию по разработке анимационных фильмов, основанных на богатом фольклоре и мифологии Урала. Другие инициативы нацелены на развитие дошкольников и организацию активного досуга людей с инвалидностью.

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Его программы реализуют на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края. За годы работы на сотни благотворительных проектов направлено более 12,5 млрд рублей. Входит в ТОП-10 ведущих корпоративных и частных благотворительных НКО в России по версии рейтинга RAEX. Социальный партнер группы НЛМК.

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