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В мире
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сегодня, 11:36
Корабль с тремя тысячами машин на борту затонул в Тихом океане после пожара
Судно с 3 тысячами автомобилей на борту затонул в Тихом океане после пожара.
«Затопление судна оставляет следователям мало зацепок относительно причины возгорания», — говорится в материале.
По данным международной компании по управлению судами Zodiac Maritime, на борту Morning Midas находилось 3000 автомобилей, в том числе около 800 электромобилей.
Издание предполагает, что хотя литиевые батареи, используемые во многих электромобилях, легко воспламеняются, но вряд ли пожар на судне был напрямую связан с грузом.
По данным портала отслеживания судов Marine Traffic, Morning Midas служит для перевозки автомобилей. Двадцать шестого мая оно вышло под флагом Либерии из городского округа Яньтай провинции Шаньдун в Китае и по плану должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня. Как сообщили в Береговой охране США, пожар на судне начался 3 июня, когда оно находилось примерно в 555 километрах от острова Адак (Алеутские острова).
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