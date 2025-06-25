Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали
Сегодня в Липецке: у кого в городе самая большая зарплата, секретный список перспективных отраслей
Сегодня в Липецке: у кого в городе самая большая зарплата, секретный список перспективных отраслей
C администрации Грязинского района требуют 18 миллионов рублей за выброшенные кем-то ртутные лампы
В России
47
сегодня, 10:53
Обыски прошли у основателя «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомедова
Правоохранительные органы провели обыски у бывшего президента футбольного клуба «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова.
Как сообщили в мэрии Махачкалы, силовики проводят оперативные мероприятия и в структурных подразделениях мэрии Махачкалы. Обыски проходят в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений Махачкалы.
Как рассказал другой источник в силовых структурах региона, обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела по нескольким адресам, связанным с Магомедовым. Ранее в силовых структурах региона рассказали, что обыски проходят и в доме Магомедова.
В доме основателя и бывшего президента футбольного клуба «Анжи», а ныне госсекретаря Дагестана Магомедова прошли обыски, — пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Других подробностей издание не приводит, однако уточняет, что Магомедов был назначен на должность госсекретаря Республики Дагестан в 2021 году. Кроме того, он является депутатом Госдумы шестого созыва.
Также канал публикует видеозаписи, предварительно, сделанные возле дома Магомедова. На кадрах запечатлены несколько сотрудников силовых ведомств с оружием, которые стоят на улице возле ворот.
0
0
0
0
0
Комментарии