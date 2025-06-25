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сегодня, 10:53

Обыски прошли у основателя «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомедова

Правоохранительные органы провели обыски у бывшего президента футбольного клуба «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова.

Обыски проводятся в кабинете госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова в здании администрации главы и правительства республики, — рассказали ТАСС в силовых структурах региона.

Как сообщили в мэрии Махачкалы, силовики проводят оперативные мероприятия и в структурных подразделениях мэрии Махачкалы. Обыски проходят в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений Махачкалы.

Как рассказал другой источник в силовых структурах региона, обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела по нескольким адресам, связанным с Магомедовым. Ранее в силовых структурах региона рассказали, что обыски проходят и в доме Магомедова.

В доме основателя и бывшего президента футбольного клуба «Анжи», а ныне госсекретаря Дагестана Магомедова прошли обыски, — пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Других подробностей издание не приводит, однако уточняет, что Магомедов был назначен на должность госсекретаря Республики Дагестан в 2021 году. Кроме того, он является депутатом Госдумы шестого созыва.

Также канал публикует видеозаписи, предварительно, сделанные возле дома Магомедова. На кадрах запечатлены несколько сотрудников силовых ведомств с оружием, которые стоят на улице возле ворот.
обыски
Анжи
Магомедов
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