Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали
Каждый седьмой — медалист, каждый девяностый — стобалльник: что уже известно о празднике «Липецкие зори»
Сегодня в Липецке: у кого в городе самая большая зарплата, секретный список перспективных отраслей
C администрации Грязинского района требуют 18 миллионов рублей за выброшенные кем-то ртутные лампы
В мире
51 минуту назад
В Италии сеть супермаркетов убрала с полок магазинов израильские товары
Израильские товары пропали с полок супермаркетов итальянской сети Coop Alleanza 3.0, которая принадлежит группе кооперативов Coop.
Сеть, насчитывающая 350 магазинов, охватывает почти половину итальянских регионов, в основном на севере страны. Решение избавиться от израильских продуктов торговая марка объяснила солидарностью с палестинцами.
«Позиция Coop Alleanza в отношении того, что происходит на Ближнем Востоке, известна уже давно: кооператив не может оставаться равнодушным к насилию, происходящему в секторе Газа», — говорится в сообщении. Сеть осудила блокирование поставок гуманитарной помощи населению сектора Газа со стороны правительства Израиля.
С полок уберут ряд продуктов израильского производства или происхождения: это марки арахиса и кунжутной пасты тахини, а также товары под брендом производителя сифонов. Помимо этого, Coop решил оказать помощь гражданскому населению сектора Газа, включив в ассортимент газировку Gaza Cola.
«Этот напиток является воплощением проекта, полностью принадлежащего палестинцам, выручка от продажи банок которого пойдет на восстановление больницы в секторе Газа», — пишет сеть магазинов.
0
0
0
0
0
Комментарии