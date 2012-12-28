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51 минуту назад

В Италии сеть супермаркетов убрала с полок магазинов израильские товары

Израильские товары пропали с полок супермаркетов итальянской сети Coop Alleanza 3.0, которая принадлежит группе кооперативов Coop.

Сеть итальянских супермаркетов Coop Alleanza 3.0, принадлежащих группе кооперативов Coop, убрала с полок продукцию израильского происхождения, — передает РИА Новости со ссылкой на сайт организации.

Сеть, насчитывающая 350 магазинов, охватывает почти половину итальянских регионов, в основном на севере страны. Решение избавиться от израильских продуктов торговая марка объяснила солидарностью с палестинцами.

«Позиция Coop Alleanza в отношении того, что происходит на Ближнем Востоке, известна уже давно: кооператив не может оставаться равнодушным к насилию, происходящему в секторе Газа», — говорится в сообщении. Сеть осудила блокирование поставок гуманитарной помощи населению сектора Газа со стороны правительства Израиля.

С полок уберут ряд продуктов израильского производства или происхождения: это марки арахиса и кунжутной пасты тахини, а также товары под брендом производителя сифонов. Помимо этого, Coop решил оказать помощь гражданскому населению сектора Газа, включив в ассортимент газировку Gaza Cola.

«Этот напиток является воплощением проекта, полностью принадлежащего палестинцам, выручка от продажи банок которого пойдет на восстановление больницы в секторе Газа», — пишет сеть магазинов.
Израиль
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