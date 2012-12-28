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В России
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сегодня, 16:57
В рекламе энергетиков будут предупреждать о вреде здоровья
Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «О рекламе» в части установления особенностей рекламы безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
«Реклама данных напитков будет сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления. В радиопрограммах, телепрограммах, при кино- и видеообслуживании также будут требования к минимальной площади демонстрации предупреждения на экране. Грубо говоря, это требование к видимости и размеру текста с предупреждением», — отметил он.
Эксперт добавил, что ранее принятое законодательство предполагает изменения и в части рекламы, обращенной к несовершеннолетним.
«Планируется добавить норму, предотвращающую потенциальную пропаганду употребления тонизирующих напитков среди детей: реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним, содержать информацию о биологически активных добавках, витаминах, а также использовать образы животных и людей, в том числе с помощью мультипликации», — указал он.
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