Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали
Происшествия
Каждый седьмой — медалист, каждый девяностый — стобалльник: что уже известно о празднике «Липецкие зори»
Общество
Липецкая вечЁрка: повышение тарифов, новый министр и нетопырь в квартире
Общество
Два вагона сошли с рельсов на станции Телегино
Происшествия
Перекресток под Липецком завален дурно пахнущей субстанцией
Происшествия
Дело о погроме автомобилей в Матырском прекращено за истечением срока давности
Общество
Водитель самосвала с вонючим содержимым оштрафован
Происшествия
Сегодня в Липецке: перекрытие улицы и что выгоднее – снимать квартиру или выплачивать ипотеку?
Общество
42-летний мужчина получил 10 лет колонии строгого режима за совращение двух девочек
Происшествия
46-летний мужчина бросил кирпич в «Ниссан»
Происшествия
Читать все
Водитель самосвала с вонючим содержимым оштрафован
Происшествия
Зеленый театр в Нижнем парке передадут под выставку достижений Липецкой области
Общество
Кражу сумки у 12-летней девочки записала камера наблюдения
Происшествия
За час в Липецке арестовали семь автомобилей должников
Происшествия
На комплексное благоустройство микрорайонов №№ 16, 19, 20, 21, 23 выделены 100 миллионов рублей
Общество
Статистика: в мае заметно подорожали куры, морковь и картофель
Экономика
На 13-ти улицах отключат холодную воду
Общество
Выигравший контракт на 36 миллионов рублей подрядчик оказался недобросовестным
Общество
Скандинавский циклон не выпускает из Липецкой области дожди
Погода в Липецке
В Становлянском округе сегодня похоронили погибшего семь месяцев назад бойца
Общество
Читать все
В России
31
сегодня, 16:57

В рекламе энергетиков будут предупреждать о вреде здоровья

В рекламу энергетиков и тонизирующих напитков могут обязать добавлять предупреждение о вреде здоровью. На такой законопроект дал положительный отзыв кабмин при условии его доработки, сообщают «Известия».

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «О рекламе» в части установления особенностей рекламы безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Реклама данных напитков будет сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления. В радиопрограммах, телепрограммах, при кино- и видеообслуживании также будут требования к минимальной площади демонстрации предупреждения на экране. Грубо говоря, это требование к видимости и размеру текста с предупреждением», — отметил он.

Эксперт добавил, что ранее принятое законодательство предполагает изменения и в части рекламы, обращенной к несовершеннолетним.

«Планируется добавить норму, предотвращающую потенциальную пропаганду употребления тонизирующих напитков среди детей: реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним, содержать информацию о биологически активных добавках, витаминах, а также использовать образы животных и людей, в том числе с помощью мультипликации», — указал он.
энергетики
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить