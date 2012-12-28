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сегодня, 16:54

Налоговая начислила вдвое больше пеней в 2025 году

В I квартале 2025-го ФНС начислила пеней на 183 млрд рублей — вдвое больше, чем год назад, следует из данных налоговой службы, которые изучили «Известия».

Пени начисляются за каждый день просрочки. С этого года перестал действовать временный порядок их расчета по фиксированной ставке — 1/300 ключевой ЦБ в день. Теперь спустя месяц просрочки платеж составит 1/150 ставки Банка России, отметил налоговый консультант Алексей Крылов.

Выросла и сама ключевая ставка, от которой зависит размер пени, напомнили «Известиям» в ФНС. В 2024-м она увеличилась с 16% до 21%.Также усилился камеральный контроль и предпроверочный анализ, отметила ведущий юрисконсульт «КСК Групп» Ирина Михеева.

Если рост начислений пеней в этом году сохранится, к концу 2025-го их сумма может достичь 800 млрд, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.
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