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В России
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59 минут назад
В Госдуме дополнили основания для отзыва водительских прав
Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, согласно которому ГИБДД может аннулировать уже выданные водительские права.
Сейчас водители обязаны проходить медицинские осмотры с разной периодичностью в зависимости от типа транспортного средства и условий работы: раз в 10 лет при получении или продлении водительского удостоверения, раз в 2 года для периодических медосмотров, а для некоторых категорий водителей (например, перевозящих пассажиров или опасные грузы) также ежедневно перед рейсом (предрейсовые) и после рейса (послерейсовые).
Теперь же водителя смогут отправить на внеочередное обследование при диспансеризации и медосмотре.
«Водителю транспортного средства, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти указанное медицинское освидетельствование», — отмечается в законе.
Неявка на медосвидетельствование также приведет к аннулированию прав. Информация о медицинском заключении водителя передается в МВД России, после чего принимается решение по поводу аннулирования прав.
Сама водительская медсправка переводится в электронный вид. Однако по желанию водителя транспортного средства (кандидата в водители транспортного средства), прошедшего обязательное медицинское освидетельствование или внеочередное медицинское освидетельствование, медицинское заключение выдается также на бумажном носителе.
Уточняется что закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
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