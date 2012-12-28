Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали
Происшествия
Каждый седьмой — медалист, каждый девяностый — стобалльник: что уже известно о празднике «Липецкие зори»
Общество
Липецкая вечЁрка: повышение тарифов, новый министр и нетопырь в квартире
Общество
Два вагона сошли с рельсов на станции Телегино
Происшествия
Перекресток под Липецком завален дурно пахнущей субстанцией
Происшествия
Дело о погроме автомобилей в Матырском прекращено за истечением срока давности
Общество
Водитель самосвала с вонючим содержимым оштрафован
Происшествия
Сегодня в Липецке: перекрытие улицы и что выгоднее – снимать квартиру или выплачивать ипотеку?
Общество
42-летний мужчина получил 10 лет колонии строгого режима за совращение двух девочек
Происшествия
46-летний мужчина бросил кирпич в «Ниссан»
Происшествия
Читать все
Водитель самосвала с вонючим содержимым оштрафован
Происшествия
Зеленый театр в Нижнем парке передадут под выставку достижений Липецкой области
Общество
Кражу сумки у 12-летней девочки записала камера наблюдения
Происшествия
За час в Липецке арестовали семь автомобилей должников
Происшествия
На комплексное благоустройство микрорайонов №№ 16, 19, 20, 21, 23 выделены 100 миллионов рублей
Общество
Статистика: в мае заметно подорожали куры, морковь и картофель
Экономика
На 13-ти улицах отключат холодную воду
Общество
Выигравший контракт на 36 миллионов рублей подрядчик оказался недобросовестным
Общество
Скандинавский циклон не выпускает из Липецкой области дожди
Погода в Липецке
В Становлянском округе сегодня похоронили погибшего семь месяцев назад бойца
Общество
Читать все
В России
48
59 минут назад

В Госдуме дополнили основания для отзыва водительских прав

Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, согласно которому ГИБДД может аннулировать уже выданные водительские права.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, расширяющий возможности ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав. Теперь это будет возможно в случае обнаружения противопоказаний к вождению при внеочередном медосмотре, — сообщает ТАСС.

Сейчас водители обязаны проходить медицинские осмотры с разной периодичностью в зависимости от типа транспортного средства и условий работы: раз в 10 лет при получении или продлении водительского удостоверения, раз в 2 года для периодических медосмотров, а для некоторых категорий водителей (например, перевозящих пассажиров или опасные грузы) также ежедневно перед рейсом (предрейсовые) и после рейса (послерейсовые).

Теперь же водителя смогут отправить на внеочередное обследование при диспансеризации и медосмотре.

«Водителю транспортного средства, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти указанное медицинское освидетельствование», — отмечается в законе.

Неявка на медосвидетельствование также приведет к аннулированию прав. Информация о медицинском заключении водителя передается в МВД России, после чего принимается решение по поводу аннулирования прав.

Сама водительская медсправка переводится в электронный вид. Однако по желанию водителя транспортного средства (кандидата в водители транспортного средства), прошедшего обязательное медицинское освидетельствование или внеочередное медицинское освидетельствование, медицинское заключение выдается также на бумажном носителе.

Уточняется что закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
права
авто
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить