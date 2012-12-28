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В России
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51 минуту назад
В РФ приняли закон об обязательной установке российского магазина приложений на смартфоны
При продаже в РФ смартфонов и планшетов должна быть обеспечена возможность устанавливать и обновлять программы с использованием единого магазина приложений.
Уточняется, что в соответствии с документом при продаже в РФ смартфонов и планшетов должна быть обеспечена возможность устанавливать и обновлять программы с использованием единого магазина приложений, а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.
Закон также запрещает устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений. Также будет запрещено ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений.
Как отмечали авторы в пояснительной записке, единый магазин приложений RuStore сейчас «доступен для установки и использования на всех устройствах под управлением операционной системы Android».
«Отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы», — говорится в документе.
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